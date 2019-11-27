Чехия взвешивает возможность дальнейшей поддержки Мали в борьбе с терроризмом

Чешская Республика взвешивает возможность оказания дальнейшей поддержки вооруженным силам Мали в борьбе с террористическими группировками и нелегальной миграцией в странах Сахельской группы. Об этом, отвечая на вопрос чешского информагентства ČTK, в среду, 27 ноября, сообщил пресс-секретарь Министерства обороны ЧР Ян Пейшек.

Чешские солдаты в настоящее время несут службу в качестве участников миссии Евросоюза, а также миссии ООН, и помогают в подготовке кадров для спецподразделений.

Французский ежедневник Le Monde в понедельник информировал, что Чехия наряду с другими государствами подключится к операции в Мали, Буркина Фасо и Нигере. Со ссылкой на слова главы чешского МИД Томаша Петршичека, Le Monde сообщил, что Чехия, Бельгия и Эстония примут участие в операции Takuba.