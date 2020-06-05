Чехия высылает из страны двух российских дипломатов из-за дела «рицин»

Чехия приняла решение о высылке двух российских дипломатов в связи делом «рицин». Согласно совместному заявлению премьера Андрея Бабиша и министра иностранных дел Чехии Томаша Петршичека, дело было вымышленным.

Источником информации о прибытии в Чехию российского дипломата, имевшего при себе яд рицин, который должен был быть использован для травли чешских муниципальных политиков, был один из сотрудников Посольства РФ в ЧР. Причиной отправки информации послужил спор с другим сотрудником посольства.

«Из информации, полученной мною от Службы безопасности и информации, однозначно следует, что дело было сфабриковано в результате противостояния двух сотрудников Посольства РФ в ЧР. Один из них умышленно направил в Службу безопасности выдуманную информацию о запланированной атаке против чешских политиков, что привело к лишней нагрузке на Службу, а также проблемам в чешско-российских взаимоотношениях и нанесению ущерба доброму имени Российской Федерации в Чешской Республике», - сообщил премьер Бабиш.

Информацию чешскому информагентству ЧТК косвенно подтвердил также пресс-секретарь Службы безопасности и информации Ладислав Штиха.