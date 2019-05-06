Чехия выражает соболезнования семьям пострадавших в Шереметьево

Чешский президент Милош Земан в послании главе Российской Федерации Владимиру Путину выразил глубочайшие соболезнования в связи с воскресной авиакатастрофой лайнера Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево в Москве, во время которой погиб 41 человек.

«Позвольте мне в этот грустный и тяжелый час от своего имени и от имени чешской общественности выразить соболезнования семьям пострадавших и всему российскому народу», - цитирует информагентство ЧТК текст послания президента Чешской Республики.

В подобном духе выразился также глава Министерства иностранных дел ЧР Томаш Петршичек.