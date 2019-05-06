Чехия выражает соболезнования семьям пострадавших в Шереметьево

Эва Туречкова
06-05-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Чешский президент Милош Земан в послании главе Российской Федерации Владимиру Путину выразил глубочайшие соболезнования в связи с воскресной авиакатастрофой лайнера Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево в Москве, во время которой погиб 41 человек.

«Позвольте мне в этот грустный и тяжелый час от своего имени и от имени чешской общественности выразить соболезнования семьям пострадавших и всему российскому народу», - цитирует информагентство ЧТК текст послания президента Чешской Республики.

В подобном духе выразился также глава Министерства иностранных дел ЧР Томаш Петршичек.

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31