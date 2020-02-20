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Чехия выражает Германии глубокие соболезнования в связи со стрельбой в Ханау

Эва Туречкова
20-02-2020
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Чешские верховные представители выражают Германии глубочайшие соболезнования в связи со стрельбой в Ханау, в результате которой погибли 11 человек, включая предполагаемого стрелка.

Президент Милош Земан отправил телеграмму президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, выразив обеспокоенность в связи «с растущим насилием и проявлениями ненависти в Европе».

Министр иностранных дел Томаш Петршичек назвал стрельбу «жуткой трагедией, для которой нет оправданий».

Премьер Андрей Бабиш в своем аккаунте в Твиттере обратился к канцлеру Ангеле Меркель. «Жалею каждой жизни, потерянной в результате этой непонятной вспышки насилия», - сообщил премьер.

 
 
 
 
 
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