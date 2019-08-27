Чехия выделяет более 50 млн крон на поддержку Ливии, Нигера и Иордании в рамках программы «Помощь на месте»

57 млн крон (более 2 млн 240 тыс. евро) будет выделено в рамках программы «Помощь на месте» для оказания поддержки таким странам как Ливия, Нигер и Иордания. Средства будут направлены на превентивные меры по предотвращению нелегальной миграции и помощь беженцам. 5 млн крон (около 250 тыс. евро) правительство Чехии выделит на поддержку Мавритании. Эти средства поступят на реализацию гуманитарной программы Medevac, в рамках которой в Чешской Республике лечение предоставляется тяжело больным и раненым детям из зон военных конфликтов, сообщает интернет-издание Aktuálně.cz.

Как отметил глава МВД ЧР Ян Гамачек: «Для нас важно оказывать помощь на месте. Это один из самых эффективных инструментов по противодействию миграции. Создание инфраструктуры, медицинская помощь и поддержка образовательных программ поможет нам предотвратить дальнейший наплыв мигрантов в Европу».