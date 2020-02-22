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Чехия выделит зарубежью на борьбу с миграцией 135 миллионов крон

Эва Туречкова
22-02-2020
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Чехия и в этом году финансово поддержит государства, из которых в Европу чаще всего направляются мигранты. На борьбу с неблагоприятными условиями, которые заставляют население бежать из родной страны, Прага выделит в текущем году 135 миллионов крон.

Сумма указана в концепции Министерства внутренних дел, которую в понедельник обсудит чешское правительство. Приоритетными для Чехии являются Северная Македония, Сербия, Босния – то есть государства, через которые лежит так называемый балканский миграционный путь. Количество беженцев, направляющихся в Европу через Балканы и восточное Средиземноморье, в прошлом году увеличилось на 53 процента.

Получателем чешской финансовой помощи являются также Иордания и Ливия.

 
 
 
 
 
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