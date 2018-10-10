Чехия выделит на помощь пострадавшим от миграционного кризиса странам 50 млн крон

Чешская Республика выделит на помощь таким государствам как Ирак, Мали, Нигер и Чад в качестве пострадавших от миграционного кризиса в общей сложности 50 миллионов крон (1,9 млн евро). О данной поддержке после заседания кабинета министров информировал премьер-министр Андрей Бабиш.

Ирак получит от Чехии 10 млн крон на стабилизацию и обновление инфраструктуры освобожденных территорий. Средства, в частности, должны быть использованы на обновление инфраструктуры системы здравоохранения в западной иракской провинции Анбар, где еще недавно орудовали боевики «Исламского государства».

В нынешнем году Чехия также передала в дар Македонии 25 миллионов крон, 10 миллионов для сирийских беженцев на Ближнем Востоке, 40 миллионов на помощь сирийским мигрантам в Иордании и еще 25 миллионов крон Боснии и Герцеговине на усиление режима охраны государственных границ в связи с миграционным кризисом.