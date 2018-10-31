Чехия выделит на помощь Афганистану полтора миллиона евро

Катерина Айзпурвит
31-10-2018
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Кабинет одобрил выделение из бюджета Министерства иностранных дел ЧР 40 млн крон (1,5 млн евро), которые будут направлены на оказание поддержки силам обороны и безопасности Афганистана.

Программа предоставления денежных средств для помощи Афганистану была принята еще в 2016 г. В период с 2018 по 2020 г. предполагается выделять сумму в размере 40 млн крон (1,5 млн евро) ежегодно, которая будет направляться на укрепление безопасности и развитие страны. Программа призвана улучшить экономическую ситуацию и безопасность в стране, создав тем самым условия, позволяющие гражданам Афганистана оставаться на родину и отказаться от миграции в Европу.

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