Чехия выделит на помощь Афганистану полтора миллиона евро

Кабинет одобрил выделение из бюджета Министерства иностранных дел ЧР 40 млн крон (1,5 млн евро), которые будут направлены на оказание поддержки силам обороны и безопасности Афганистана.

Программа предоставления денежных средств для помощи Афганистану была принята еще в 2016 г. В период с 2018 по 2020 г. предполагается выделять сумму в размере 40 млн крон (1,5 млн евро) ежегодно, которая будет направляться на укрепление безопасности и развитие страны. Программа призвана улучшить экономическую ситуацию и безопасность в стране, создав тем самым условия, позволяющие гражданам Афганистана оставаться на родину и отказаться от миграции в Европу.