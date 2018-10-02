Чехия выделит на гуманитарную помощь Индонезии 10 млн крон

Чехия выделит на гуманитарную помощь Индонезии, пострадавшей от землетрясения и цунами, 10 миллионов крон (около 392 тысяч евро). Об этом во вторник после встречи с премьер-министром Андреем Бабишом сообщил замминистра иностранных дел Томаш Петршичек. Деньги будут отправлены через такие гуманитарные организации как Красный Крест.

Решение о выделении суммы в размере 10 млн крон может принять непосредственно сам министр иностранных дел Ян Гамачек. Чехия, как подчеркнул Томаш Петршичек, хотела бы в будущем также принять участие в восстановлении пострадавших областей.