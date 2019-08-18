Чехия выделит деньги на профилактику нелегальной миграции

Министерство иностранных дел, Минобороны и МВД Чехии завершают разработку совместной программы по профилактике нелегальной миграции граждан африканских стран в Европу. Согласно планам правительства, Чешская Республика на реализацию упоминаемой профилактической программы за три ближайших года должна из своей казны выделить 700 миллионов крон (около 27 миллионов евро). Данные об этом собрала главная информационная станция «Чешского Радио» – «Радиожурнал».

Деньги будут вложены в обеспечение охраны приграничных зон некоторых африканских государств, а также в оказание помощи беженцам в зонах конфликтов. Планируется оказание помощи местным африканским фирмам.