Чехия выделила Северной Македонии 25 млн крон для усиления охраны границ

Чешская Республика выделила Северной Македонии 25 млн крон для усиления охраны границ в борьбе с нелегальной миграцией. Договор дарения денежных средств в Скопье подписали министр внутренних дел ЧР Ян Гамачек и его северомакедонский коллега Оливер Спасовский. Чешская стопрона предоставит этому государству на балканском полуострове также технику, которая поможет в ходе рейдов выявлению нелегальных мигрантов, перевозимых в фурах.

Ян Гамачек прибыл в Северную Македонию в рамках четырехдневного визита с целью посещения трех западобалканских стран. Министра сопровождают президент Полиции Чехии Ян Швейдар и директор Чешской пожарной службы Драгослав Рыба. В понедельник Гамачек провел переговоры в Албании, в четверг прибудет в Сербию.

По информации чешского МВД, македонцы используют финансовые средства, предоставленные ЧР, для приобретения двух судов, термовизии и специальной видеокамеры.