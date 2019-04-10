Чехия выделила Северной Македонии 25 млн крон для усиления охраны границ

Лорета Вашкова
10-04-2019
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Чешская Республика выделила Северной Македонии 25 млн крон для усиления охраны границ в борьбе с нелегальной миграцией. Договор дарения денежных средств в Скопье подписали министр внутренних дел ЧР Ян Гамачек и его северомакедонский коллега Оливер Спасовский. Чешская стопрона предоставит этому государству на балканском полуострове также технику, которая поможет в ходе рейдов выявлению нелегальных мигрантов, перевозимых в фурах.

Ян Гамачек прибыл в Северную Македонию в рамках четырехдневного визита с целью посещения трех западобалканских стран. Министра сопровождают президент Полиции Чехии Ян Швейдар и директор Чешской пожарной службы Драгослав Рыба. В понедельник Гамачек провел переговоры в Албании, в четверг прибудет в Сербию.

По информации чешского МВД, македонцы используют финансовые средства, предоставленные ЧР, для приобретения двух судов, термовизии и специальной видеокамеры.

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