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Чехия вводит запрет на прямое авиасообщение с Китаем

Эва Туречкова
03-02-2020
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Правительство Чехии ввело запрет на прямое воздушное сообщение с Китаем. Мера вступит в силу в воскресенье, 9 февраля, сообщил информагентству ЧТК премьер Андрей Бабиш. К этому времени должны успеть вернуться домой чехи, пребывающие в Китае. Желание покинуть страну изъявила сотня граждан Чехии. В случае необходимости их заберет спецборт.

В настоящее время Прагу и китайские города связывает 12 рейсов в неделю, в Чехию летают три китайские авиакомпании. Воздушное сообщение с Китаем ранее прекратили или ограничили многие государства мира.

 
 
 
 
 
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