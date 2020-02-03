Чехия вводит запрет на прямое авиасообщение с Китаем

Правительство Чехии ввело запрет на прямое воздушное сообщение с Китаем. Мера вступит в силу в воскресенье, 9 февраля, сообщил информагентству ЧТК премьер Андрей Бабиш. К этому времени должны успеть вернуться домой чехи, пребывающие в Китае. Желание покинуть страну изъявила сотня граждан Чехии. В случае необходимости их заберет спецборт.

В настоящее время Прагу и китайские города связывает 12 рейсов в неделю, в Чехию летают три китайские авиакомпании. Воздушное сообщение с Китаем ранее прекратили или ограничили многие государства мира.