Чехия вводит запрет на экспорт медицинских масок и дезинфекции

Министерство здравоохранения заявило о намерении запретить экспорт произведенных в Чешской Республике дезинфицирующих веществ, сообщил по итогам заседания Совета безопасности Чехии глава ведомства Адам Войтех. Накануне Минздрав прибег к такому шагу в отношении медицинских масок класса FFP3.
Премьер Андрей Бабиш также заявил, что государство начнет регулировать цены на маски. Чехия также введет систему централизованных закупок указанных средств, необходимых для действенной борьбы с коронавирусом.
В настоящее время в Чехии 5 подтвержденных случаев Covid-19, тестирование проводилось у 340 больных с симптомами заболевания, которые ранее прибыли в Чехию из очагов коронавирусной инфекции.
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