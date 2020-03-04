Чехия вводит запрет на экспорт медицинских масок и дезинфекции

Министерство здравоохранения заявило о намерении запретить экспорт произведенных в Чешской Республике дезинфицирующих веществ, сообщил по итогам заседания Совета безопасности Чехии глава ведомства Адам Войтех. Накануне Минздрав прибег к такому шагу в отношении медицинских масок класса FFP3.

Премьер Андрей Бабиш также заявил, что государство начнет регулировать цены на маски. Чехия также введет систему централизованных закупок указанных средств, необходимых для действенной борьбы с коронавирусом.

В настоящее время в Чехии 5 подтвержденных случаев Covid-19, тестирование проводилось у 340 больных с симптомами заболевания, которые ранее прибыли в Чехию из очагов коронавирусной инфекции.