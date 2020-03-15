Архив передач

Чехия вводит тотальный карантин

Эва Туречкова
15-03-2020
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Правительство Чехии вводит в стране тотальный карантин, подтвердил в воскресенье вечером по итогам многочасового заседания кабинета министров премьер Андрей Бабиш. Чехам и иностранцам на ПМЖ и ВМЖ в Чехии сроком более 90 дней запрещается свободное передвижение на всей территории Чешской Республики, за исключением поездок на работу, посещения продовольственных магазинов и магазинов, торгующих предметами гигиены, обеспечения названным родственников и др.

Крайняя мера принимается с целью противодействовать эпидемии коронавируса нового типа. Количество подтвержденных случаев Covid-19 составило на 23 часа воскресенья, 15 марта, 293.

Мера вступает в силу в полночь на понедельник, 16 марта. Карантин вводится сроком до 24 марта, 6 часов утра. Нарушение установленных правил будет расцениваться органами власти как преступное деяние.

Ряды полицейских будут временно пополнены 400 работников таможенной службы и 2096 военнослужащими. Всем медицинским работникам запрещено уходить в отпуск.

Эва Туречкова
15-03-2020
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