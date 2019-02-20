Чехия вводит экстренный контроль качества говядины, ввезенной в страну из Польши

Начиная с четверга, Чехия вводит контроль качества всех партий говядины, ввезенных в страну из Польши - еще до появления мяса в магазинах.

В среду об этом заявил министр сельского хозяйства Мирослав Томан в связи с обнаружением в 700 кг говядины польского происхождения бактерий сальмонеллы. Ветеринарные врачи теперь выясняют, успело ли инфицированное мясо попасть к конечным потребителям.

Бактерии сальмонеллы вызывают в организме человека острую кишечную инфекцию. В мясе и молоке бактерии размножаются, не влияя на цвет и вкус продуктов. Симптомы болезни – повышение температуры, боли в мышцах, тошнота и рвота.