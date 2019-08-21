Чехия вспоминает годовщину оккупации страны 1968 года

По всей Чехии в среду проходят акции по случаю 51-й годовщины оккупации Чехословакии странами Варшавского договора и в память о тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Чехословакии.

Торжественная церемония состоится также перед зданием «Чешского Радио», где возложат венки председатель Сената Ярослав Кубера, глава Палаты депутатов Радек Вондрачек, мэр Праги Зденек Гржиб, а также генеральный директор «Чешского Радио» Рене Заорал.

В здании радио на Римской улице открылась виртуальная студия «Возвращение 68».

На столичной Вацлавской площади в полдень прозвучат имена жертв коммунистического режима. Эту акцию готовит организация Bezkomunistu.cz.