Чехия вспоминает годовщину оккупации страны 1968 года

Эва Туречкова
21-08-2019
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По всей Чехии в среду проходят акции по случаю 51-й годовщины оккупации Чехословакии странами Варшавского договора и в память о тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Чехословакии.

Торжественная церемония состоится также перед зданием «Чешского Радио», где возложат венки председатель Сената Ярослав Кубера, глава Палаты депутатов Радек Вондрачек, мэр Праги Зденек Гржиб, а также генеральный директор «Чешского Радио» Рене Заорал.

В здании радио на Римской улице открылась виртуальная студия «Возвращение 68».

На столичной Вацлавской площади в полдень прозвучат имена жертв коммунистического режима. Эту акцию готовит организация Bezkomunistu.cz.

 
 
 
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