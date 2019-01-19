Чехия вспоминает гибель Яна Палаха

Во многих местах Чехии в течение всей субботы проходят меропрития, посвященные памяти Яна Палаха, совершившего акт самоссожения в знак протеста против оккупации Чехословакии в августе 1968 года и умершего от ожогов 19 января 1969 года. У памятника Палаху перед Национальным музеем Праги по случаю 50-летней годовщины со дня этого события зажигают свечи, как и рядом с его родным домом во Вшетатах, откуда символический огонь также привезут в чешскую столицу.

Гржадане страны вспомнят также и о Неделе Палаха, проходибшей в январе 1989 года и ставшей предвестницей «бархатной» революции. Представители пражского муниципалитета почтят память этого студента Карлова университета перед зданием бывшего Борувкова санатория на ул. Легерова, где Палах скончался. Планируется выкуп этого дома с целью создания музея.

В том же доме в 1965 году умер священник Йозеф Тоуфар, фигурант дела по так называемому «Чигоштьскому чуду», погибший от пыток спецлужб. На фасаде здания установлены портреты Палаха и Тоуфара.