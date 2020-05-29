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Чехия вспоминает 50-ю годовщину трагической гибели альпинистов в Перу

Эва Туречкова
29-05-2020
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Чехия вспоминает 50-ю годовщину крупнейшего землетрясения в Перу, которое вызвало на северном склоне горы Уаскаран ледяной обвал и сель, похоронивший под собой также чехословацкую альпинистскую группу из 13 человек, чешского фотографа Вилема Гекела и скульптора Валериана Кароушка. Землетрясение унесло жизни в общей сложности 70 тысяч человек.

Чехословакия в тот день лишилась национальной альпинистской элиты. О печальном событии ежегодно вспоминают во время лыжных гонок «Йизерская-50», которые, начиная с 1971 года, официально называют также Мемориалом экспедиции Перу 1970.

 
 
 
 
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