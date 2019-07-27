Чехия временно возобновит работу своего диппредставительства в Конго

Эва Туречкова
27-07-2019
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Чешская Республика намерена временно открыть Посольство ЧР в Конго. Диппредставительство должно возобновить работу на полтора года. Главная цель – защитить собственность Чешской Республики в Киншасе от вандализма, а затем имущество продать.

Посольство Чехии в Конго официально прекратило работу в 2011 году. МИД Чехии намерен направить в Киншасу дипломата, который проследит за продажей имущества, а также будет предоставлять консульскую защиту гражданам ЧР. По остальным вопросам будут граждане Чехии, как и прежде, обращаться в Посольство Чехии в Нигерии.

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