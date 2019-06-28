Чехия вправе отреагировать на предварительный аудит ЕК, касающийся конфликта интересов премьера, до 20 сентября

Чешская Республика может отреагировать на предварительное аудиторское заключение ЕК, касающееся возможного конфликта интересов премьера Чехии Андрея Бабиша и сельскохозяйственных дотаций, до 20 сентября. Об этом информагентству ČTK сообщила пресс-секретарь Государственного аграрного интервенционного фонда (SZIF) Владимира Новакова.

Европейские чиновники обратились к Праге с требованием прояснить ситуацию и предъявить соответствующие документы. По словам Новаковой, фонд начал готовить ответ ЕК еще до получения чешской версии заключения, ознакомившись с английским вариантом документа.

По словам директора Государственного аграрного интервенционного фонда, последний проект аудита состоит из трех основных частей. Первая касается возможного конфликта интересов премьер-министра Бабиша и компании Agrofert, как и его дальнейшего влияния на распределение еропейских дотаций, вторая – общих процедур и расходов. Минсельхоз уже провел оценку 12 проектов на сумму 63 млн крон (2,2 млн евро), которые были выплачены Agrofert.

В реакции на предварительное заключение Европейской комиссии представители оппозиционных партий в среду предприняли попытку вынести вотум недоверия правительству во главе с А. Бабишем, однако безуспешно.