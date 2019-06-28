Чехия вправе отреагировать на предварительный аудит ЕК, касающийся конфликта интересов премьера, до 20 сентября

Лорета Вашкова
28-06-2019
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Чешская Республика может отреагировать на предварительное аудиторское заключение ЕК, касающееся возможного конфликта интересов премьера Чехии Андрея Бабиша и сельскохозяйственных дотаций, до 20 сентября. Об этом информагентству ČTK сообщила пресс-секретарь Государственного аграрного интервенционного фонда (SZIF) Владимира Новакова.

Европейские чиновники обратились к Праге с требованием прояснить ситуацию и предъявить соответствующие документы. По словам Новаковой, фонд начал готовить ответ ЕК еще до получения чешской версии заключения, ознакомившись с английским вариантом документа.

По словам директора Государственного аграрного интервенционного фонда, последний проект аудита состоит из трех основных частей. Первая касается возможного конфликта интересов премьер-министра Бабиша и компании Agrofert, как и его дальнейшего влияния на распределение еропейских дотаций, вторая – общих процедур и расходов. Минсельхоз уже провел оценку 12 проектов на сумму 63 млн крон (2,2 млн евро), которые были выплачены Agrofert.

В реакции на предварительное заключение Европейской комиссии представители оппозиционных партий в среду предприняли попытку вынести вотум недоверия правительству во главе с А. Бабишем, однако безуспешно.

Лорета Вашкова
28-06-2019
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