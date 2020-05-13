Чехия возобновила регулярное автобусное сообщение с Германией

Чешская компания RegioJet возобновила регулярное автобусное сообщение с Германией. Первым автобусом отправилось в Дрезден и Берлин 13 человек, преимущественно иностранцев. Международное автобусное и железнодорожное сообщение с Чехией было прекращено с 14 марта по 11 мая.

С понедельника автобусы Regiojet начнут ходить также в Вену. Остальные перевозчики пока ждут дальнейшего развития событий. Для Leo Express ключевыми направлениями являются Польша и Словакия, однако эти государства пока иностранцев на свою территорию не пускают.