Архив передач

Чехия возобновила регулярное автобусное сообщение с Германией

Эва Туречкова
13-05-2020
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Чешская компания RegioJet возобновила регулярное автобусное сообщение с Германией. Первым автобусом отправилось в Дрезден и Берлин 13 человек, преимущественно иностранцев. Международное автобусное и железнодорожное сообщение с Чехией было прекращено с 14 марта по 11 мая.

С понедельника автобусы Regiojet начнут ходить также в Вену. Остальные перевозчики пока ждут дальнейшего развития событий. Для Leo Express ключевыми направлениями являются Польша и Словакия, однако эти государства пока иностранцев на свою территорию не пускают.

 
 
 
 
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