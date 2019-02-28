Чехия вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Азербайджана

Тимур Кашапов
28-02-2019
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Товарооборот между Чешской Республикой и Азербайджаном в 2018 году составил 1,1 млрд евро, что оказалось на 12% больше, чем в 2017-м. Таким образом, Чехия вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Азербайджана и стала девятым крупнейшим зарубежным инвестором. Об этом сообщил посол ЧР в Баку Милан Экерт.

По словам посла, Чехия экспортировала в Азербайджан, прежде всего, машиностроительную продукцию, автомобили, электронику. «Прошедший год во взаимоотношениях между ЧР и Азербайджаном можно смело назвать годом появления новой динамики, создающей основу для укрепления стратегического партнерства между нашими странами и поисков новых совместных проектов», - отметил Экерт.

 
 
 
 
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