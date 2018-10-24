Чехия в реакции на смерть Хашогги отзовет одного из дипломатов из Саудовской Аравии

Эва Туречкова
24-10-2018
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Чешская Республика в ответной реакции на убийство журналиста Джамаля Хашогги отзовет с Посольства ЧР в Саудовской Аравии одного из десяти дипломатов. Другую форму санкций страна будет координировать с Евросоюзом, сообщил в среду в ходе пресс-конференции министр иностранных дел Томаш Петршичек. Глава внешнеполитического ведомства вызвал к себе в среду посла Саудовской Аравии в Чешской Республике. Насильственная смерть журналиста в здании Консульства, по его мнению, является явным нарушением международного права.

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