Чехия в реакции на смерть Хашогги отзовет одного из дипломатов из Саудовской Аравии

Чешская Республика в ответной реакции на убийство журналиста Джамаля Хашогги отзовет с Посольства ЧР в Саудовской Аравии одного из десяти дипломатов. Другую форму санкций страна будет координировать с Евросоюзом, сообщил в среду в ходе пресс-конференции министр иностранных дел Томаш Петршичек. Глава внешнеполитического ведомства вызвал к себе в среду посла Саудовской Аравии в Чешской Республике. Насильственная смерть журналиста в здании Консульства, по его мнению, является явным нарушением международного права.