Чехия в десятке претендентов на «Оскара»

Aмериканская академия киноискусств выдвинула в десятку претендентов нa соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» полнометражную картину чешского режиссера Вацлава Маргоула «Раскрашенная птица», снятую в копродукции по мотивам одноименного романа польско-американского писателя Е. Косинского.

Кинооператор фильма «Раскрашенная птица» Владимир Смутны удостоился награды международного кинофестиваля в Чикаго в категории «Лучшая операторская работа». Чешскому информагентству ЧТК об этом от имени продюсеров картины чешского режиссера Вацлава Маргоула сообщила Яна Шафаржова. Дистрибьютором киноленты, повествующей о скитаниях еврейского мальчика по Восточной Европе в годы Второй мировой войны, является американская компания IFC Films. Фильм, мировая премьера которого состоялась в этом году в основной конкурсной секции на Венецианском кинофестивале, также был представлен на кинофоруме в Торонто.

Чехия также имеет шансы на получение этой престижной премии в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм», так как среди десяти претендентов-короткометражек числится «Дочь» студентки пражского кинофакультета академии FAMU, россиянки Дарьи Кащеевой.

Церемония оглашения номинаций состоится 13 января.