Чехия в числе других государств не поддержала критику Ж. Борреля в отношения мирного плана Д. Трампа

Чешская Республика вошла в групп стран, не поддержавшую предложенную ЕС резолюцию, в которой осуждается план главы США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает информагентство ČTK со ссылкой на дипломатические источники.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, как передают источники, вначале планировал получить единодушную поддержку критике со стороны всех стран, однако во вторник написал собственный пресс-релиз.

Президент Чехии Милош Земан поддержал данный план Дональда Трампа, представленный на пресс-конференции в Белом доме, в конце января. По мнению Земана, «по прошествии долгого времени был представлен вполне конкретный план, который можно обсуждать».