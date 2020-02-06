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Чехия в числе других государств не поддержала критику Ж. Борреля в отношения мирного плана Д. Трампа

Лорета Вашкова
06-02-2020
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Чешская Республика вошла в групп стран, не поддержавшую предложенную ЕС резолюцию, в которой осуждается план главы США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает информагентство ČTK со ссылкой на дипломатические источники.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, как передают источники, вначале планировал получить единодушную поддержку критике со стороны всех стран, однако во вторник написал собственный пресс-релиз.

Президент Чехии Милош Земан поддержал данный план Дональда Трампа, представленный на пресс-конференции в Белом доме, в конце января. По мнению Земана, «по прошествии долгого времени был представлен вполне конкретный план, который можно обсуждать».

 
 
 
 
 
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