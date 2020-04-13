Чехия ужесточит противоэпидемические меры в случае ускорения распространения коронавируса, заявил замминистра здравоохранения

Правительство Чехии может вновь ужесточить ограничительные меры, принятые в рамках борьбы с коронавирусом, если количество инфицированных будет увеличиваться со скоростью около 400 человек в день. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения страны Роман Примула.

Замминистра подчеркнул, что ожидает увеличения числа инфицированных после окончания пасхальных праздников в связи с учащением случаев нарушения противоэпидемических мер. По его словам, люди, особенно в крупных городах, поддались эйфории от снятия ряда ограничительных мер и прихода весны и стали выходить на улицу без масок и респираторов.

«Однако нам пришлось пойти на этот риск, потому что люди не могли быть заперты дома в течение четырех выходных дней. Последствия этого решения мы увидим уже через неделю», - отметил Примула.