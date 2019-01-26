Чехия увеличивает бюджет на исследования в области искусственного интеллекта

Эва Туречкова
26-01-2019
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Чешская Республика в период с 2007 по 2017 год увеличила бюджет на исследования в области искусственного интеллекта в два раза. По данным за 2018 год, расходы составили 400 миллионов крон (16 млн евро).

Получателями дотаций стали, в основном, три чешских технических университета: в Брно, Остраве и Праге. Поддержку получили и некоторые стартапы, сообщается в докладе.

В число основных сфер инвестирования вошли интеллектуальные системы, направленные на распознавание речи, получение информации, а также развивающие искусственное логическое мышление. Велась разработка робототехники, систем кибернетической безопасности и интеллектуальных систем управления транспортом.

 
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