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Чехия увеличит взносы в бюджет НАТО

Антон Каймаков
30-05-2020
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С 2021 года Чешская Республика планирует увеличить свои взносы в бюджет НАТО. Сумма прибавки составит около 44 миллионов крон (1,6 миллиона евро). В результате Чехия будет отправлять в кассу Североатлантического альянса 22,39 миллиона евро (602 миллиона крон). В грядущий понедельник чешское правительство проведет обсуждение этого вопроса.

Корректировка суммы взноса связана с реализацией договора лондонского саммита НАТО 2019 года. В рамках корректировки свое участие финансировании системы коллективной обороны увеличивают европейские государства и снижают США.

 
 
 
 
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