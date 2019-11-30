Чехия увеличит свой взнос в бюджет НАТО

Чешская Республика увеличит свой взнос в общий бюджет НАТО на 42 миллиона крон (1,6 миллиона евро). В настоящее время страна перечисляет 580 миллионов крон (22,3 миллиона евро). Пересмотр суммы взноса осуществился после заявления США о снижении своей части перечислений.
Суммы вложений в бюджет НАТО со стороны членских государств будут одним из главных пунктов лондонского саммита, который состоится в грядущие вторник и среду. Чехию на саммите будет представлять президент Милош Земан. В делегации также будет глава МИД Чехии Томаш Петршичек и министр обороны Лубомир Метнар.
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