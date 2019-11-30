Архив передач

Чехия увеличит свой взнос в бюджет НАТО

Антон Каймаков
30-11-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Чешская Республика увеличит свой взнос в общий бюджет НАТО на 42 миллиона крон (1,6 миллиона евро). В настоящее время страна перечисляет 580 миллионов крон (22,3 миллиона евро). Пересмотр суммы взноса осуществился после заявления США о снижении своей части перечислений.

Суммы вложений в бюджет НАТО со стороны членских государств будут одним из главных пунктов лондонского саммита, который состоится в грядущие вторник и среду. Чехию на саммите будет представлять президент Милош Земан. В делегации также будет глава МИД Чехии Томаш Петршичек и министр обороны Лубомир Метнар.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 