Чехия увеличит пенсии с 1 января на 800 крон

С 1 января 2021 года чешские пенсионеры получат прибавку в размере свыше 800 крон (32 евро), в результате чего средняя пенсия составит в стране 15270 крон (примерно 611 евро). Об увеличении уровня пенсий в эфире «Чешского Телевидения» сообщили министр финансов Алена Шиллерова и министр труда и социальных дел Яна Малачова.
Глава Министерства финансов информировала, что «она не предполагает дальнейшей индексации, нежели предусмотренная законодательством» и указала на сложность экономической ситуации в связи с последствиям коронавирусного кризиса.
Индексация должна осуществляться с учетом роста цен на уровне 100% и половины роста реальных зарплат.
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