Чехия уступила канадцам в полуфинале ЧМ

25 мая на Чемпионате мира по хоккею в Братиславе состоялись два полуфинала. В первом финны обыграли россиян, а во втором матче пересеклись турнирные пути сборных Канады и Чехии. Несмотря на упорное сопротивление, подопечные Милоша Ржиги уступили с разгромным счетом 1:5. Канада вышла в финал чемпионата мира в четвертый раз за последние пять лет.

По сравнению с 1/4 финала тренерский штаб чешской сборной внес несколько изменений в стартовый состав. Главным из них было возвращение Якуба Враны, который ярко начал турнир, но затем сник и угодил в запас. Перестановки произошли и во вратарской бригаде: вместо Шимона Грубеца вторым голкипером был заявлен Павел Францоуз.

В этом матче от обеих команд можно было ожидать игры с позиции силы, и первые минуты оправдали этот прогноз. И чехи, которых поддерживала вся арена, и канадцы со стартового вбрасывания показывали высокие скорости, поочередно угрожая воротам соперника. Но первым фортуна улыбнулась североамериканцам: на шестой минуте защитник Трой Стечер справа прострелил низом на пятак, где Марк Стоун в касание переправил шайбу в ближний угол ворот.

Шанс отыграться представился чехам спустя две минуты. Канадцы дважды подряд играли вчетвером, но отоборонялись грамотно и четко, а когда становилось жарко, их спасал голкипер Мэтт Мюррей. В равных составах опасных моментов до конца периода не возникало, а как только стартовал второй игровой отрезок, положение чешской сборной резко ухудшилось.

Дарнелл Нерс подкараулил отскок от Патрика Бартошака и броском через рикошет от щитка вратаря увеличил преимущество канадцев в счете. Сборная Чехии по инерции бросилась вперед, но лучшая тройка чемпионата Дюбуа – Стоун – Маршессо нарисовала изящную комбинацию и форвард «Коламбуса» довел счет до крупного. После этого Бартошака в «раме» сменил Францоуз и практически сразу удачно вступил в игру, оставив партнерам маленькую тень надежды на чудо.

Но его не произошло, интригу в матче окончательно убили результативные действия капитана «кленовых листьев» Кайла Турриса и защитника Тома Шабо в третьем периоде. Ложкой дегтя в бочке меда для канадцев стал гол Томаша Зогорны, который сыграл на перехвате, вывалился на ворота и своим броском украл «сухарь» у Мюррея. В концовке встречи команды развлекли публику легкими потасовками и неиспользованным выходом Михала Ржепика один на один.

Таким образом, в матче за третье место сыграют сборные России и Чехии, а в финале встретятся команды Финляндии и Канады. С российскими хоккеистами чешская команда дважды встречалась в матчах за «бронзу» и оба раза побеждала – в 1997-м со счетом 4:3, а в 2011-м – 7:4.

Матч за третье место и финал пройдут в Братиславе 26 мая. Встреча за бронзовые медали начнется в 15:45, финальный матч – в 20:15.