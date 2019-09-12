Сборная Чехии по баскетболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира-2019, проходящего в Китае. В четвертьфинале подопечные Ронена Гинзбурга проиграли австралийцам со счетом 82:70 и теперь сыграют в мини-турнире за 5-8 место.
Для Чехии мировое первенство в Китае стало первым в новейшей истории страны. Лучшим достижением сборной Чехословакии на ЧМ является шестое место, которое команда заняла в 1970 году.
Начало Второй мировой вернуло чехам надежду на освобождение
Украинцам на рынке труда Чехии начинают конкурировать работники из экзотических стран
Эдуард Направник – чешский «генерал» русской музыки
Прага не хочет оставаться «столицей алкотуризма»
Чешские политики требуют извинений за слова Мединского о «гауляйтере», а дочь Конева хочет перенести памятник в Россию