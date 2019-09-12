Чехия уступила Австралии в 1/4 финала ЧМ-2019

Тимур Кашапов
12-09-2019
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Сборная Чехии по баскетболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира-2019, проходящего в Китае. В четвертьфинале подопечные Ронена Гинзбурга проиграли австралийцам со счетом 82:70 и теперь сыграют в мини-турнире за 5-8 место.

Для Чехии мировое первенство в Китае стало первым в новейшей истории страны. Лучшим достижением сборной Чехословакии на ЧМ является шестое место, которое команда заняла в 1970 году.

 
 
 
 
 
 
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