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Чехия усилит меры безопасности Посольства ЧР в Москве

Эва Туречкова
07-05-2020
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Чехия усилит меры безопасности Посольства Чехии в Москве, сообщает информагентство ЧТК со ссылкой на МИД ЧР. План носит долгосрочный характер и не связан с актуальной ситуацией в чешско-российских взаимоотношениях, подчеркнула пресс-секретарь министерства иностранных дел Зузана Штихова. Первые шаги были сделаны еще в прошлом году. Российские СМИ ранее утверждали обратное.

«Проходят комплексные работы по обеспечению безопасности на территории Посольства, а также его сотрудников», сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Чехии Зузана Штихова. «Часть проекта удалось реализовать в конце прошлого года».

Согласно решению чешского правительства, штат посольства пополнят четыре работника административно-технического профиля.

 
 
 
 
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