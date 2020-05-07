Чехия усилит меры безопасности Посольства ЧР в Москве

Чехия усилит меры безопасности Посольства Чехии в Москве, сообщает информагентство ЧТК со ссылкой на МИД ЧР. План носит долгосрочный характер и не связан с актуальной ситуацией в чешско-российских взаимоотношениях, подчеркнула пресс-секретарь министерства иностранных дел Зузана Штихова. Первые шаги были сделаны еще в прошлом году. Российские СМИ ранее утверждали обратное.

«Проходят комплексные работы по обеспечению безопасности на территории Посольства, а также его сотрудников», сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Чехии Зузана Штихова. «Часть проекта удалось реализовать в конце прошлого года».

Согласно решению чешского правительства, штат посольства пополнят четыре работника административно-технического профиля.