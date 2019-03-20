Чехия удовлетворит просьбу Великобритании об отсрочке Брексита

Чешская Республика на заседании Европейского совета поддержит ожидаемую от главы британского правительства Терезы Мэй просьбу об отсрочке Брексита, то есть о продлении переговорного процесса, по всей видимости, до 30 июня. На заседании депутатского комитета по европейским делам об этом в среду заявил чешский премьер Андрей Бабиш.
Решение будет приниматься на саммите в Брюсселе 21 и 22 марта.
По мнению Бабиша, так называемый «жесткий Брексит» является худшим из всех возможных сценариев развития событий и для самой Чехии. Великобритания является одним из ключевых партнеров Чешской Республики как в области экономики, так и в вопросах сотрудничества в рамках ЕС.
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