Чехия требует немедленного освобождения чеченского правозащитника Оюба Титиева

На странице министра иностранных дел Чехии Томаша Петршичека в сети Twitter опубликован протест против содержания под стражей и требование немедленного освобождения чеченского правозащитника и руководителя представительства центра «Мемориал» в Грозном Оюба Титиева.

Оюб Тетиев, взявший на себя руководство чеченским центром «Мемориала» после гибели от рук убийц в 2009 году журналистки Натальи Этемировой, «за гражданское мужество и выдающиеся достижения в области прав человека» в 2018 году был удостоен «Премии Вацлава Гавела». Получить награду лично правозащитник, однако, не смог. С января 2018 года он находился под арестом по обвинению «в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков». В свою очередь активист обвинил полицейских, проверявших его машину, в том, что наркотики ему были подброшены. Председатель Совета Правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов по этому поводу заявил, что связывает задержание Оюба Титиева с деятельностью, «которая вызывает неодобрение со стороны чеченских властей». Ныне стало известно, что Оюб Титиев был приговорен к 4 годам трудовой колонии.

Криминализация людей, добивающихся соблюдения законов и международных норм является признаком слабости, написано на Twitter-станице главы чешского МИДа Томаша Петршичека.