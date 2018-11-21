Чехия «тонет» в пластмассовом мусоре

Антон Каймаков
21-11-2018
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Экологическое ведомство страны призывает к ограничению использования пластмассовой тары и одноразовой посуды. Собираемое посредством специальных контейнеров пластиковое вторсырье до сих пор принимается складами перерабатывающих комбинатов, однако, сбывать его некуда. Проблема возникла из-за того, что Китай, являющийся самым крупным в мире потребителем рассортированного вторсырья, в прошлом году ограничил его воз.

Ежегодно в Чехии свалками и складами вторсырья принимается около 250 тысяч тонн пластмассового мусора, 20 тысяч тонн из него составляет одноразовая посуда.

 
 
 
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