Чехия теряет миллиарды крон из-за плохого состояния дорожной сети

Из-за плохого состояния дорожной сети Чешская Республика ежегодно теряет миллиарды крон. Качество дорог (по данному показателю страна занимается шестое место в ЕС с конца) негативно влияет на ВВП и безработицу. Несмотря на это, по объему инвестиций в дорожную инфраструктуру ЧР значительно отстает от среднего показателя по ЕС и странам Вышеградской четверки. Такие выводы содержатся в отчете банка Raiffeisenbank, презентация которого состоялась в четверг, 1 августа.

По состоянию на 1 января 2019 года протяженность сети шоссе в Чехии составляла 1273 км. В соответствии с программным заявлением действующего правительства, к 2021 году должно быть построено около 200 км шоссе. Вместе с тем, в прошлом году в стране было построено лишь 4 км новых автомагистралей, в 2019 году должно быть введено в эксплуатацию еще 26 км.