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Чехия страдает от сильнейшей за 500 лет засухи

Тимур Кашапов
05-05-2020
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Почти 80 процентов территории Чехии страдает от засухи. Ситуацию несколько исправили дожди, которые прошли в конце прошлой и начале текущей неделе, но глубина проникновения воды оценивается на уровне максимально 40 сантиметров. Значительного улучшения эксперты ожидают после 10 мая, когда модели прогнозируют проливные дожди, говорится на сайте InterSucho.

Создатели портала, которые систематически изучают состояние почвы в период 1961–2010 гг., называют нынешнюю засуху сильнейшей за последние 500 лет. Больше всего от нее страдают северо-восток страны и некоторый районы южной Чехии.

 
 
 
 
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