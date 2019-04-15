Чехия страдает от недостатка животноводческой продукции

Антон Каймаков
15-04-2019
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Наивысшее контрольное управление обращает внимание на недостаточность животноводческого производства в Чешской Республике. Страна не может добиться полного самостоятельного обеспечения упоминаемым видом продукции, хотя с 2015 по 2017 год осуществила инвестиции в животноводческий сектор в объеме 21 миллиарда крон (807,5 миллиона евро). Почти половина это суммы была получена из фондов Евросоюза.

Наивысшее контрольное управление, анализируя ситуацию, сделало акцент на недостатках национальной программы дотирования сельскохозяйственного сектора.

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