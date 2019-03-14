Чехия стала страной-партнером Международной выставки «Агрокомплекс»

Тимур Кашапов
14-03-2019
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Чешская Республика стала страной-партнером Международной выставки «АгроКомплекс», которая проводится в Уфе. В экспозиции одной из крупнейших агровыставок России примут участие свыше десяти чешских компаний, в том числе Farmet, Kovobel, TEFCO CZ, CVS-Czech Breeding Services, Brunthaller CS и др.

Ожидается, что столицу Республики Башкортостан посетит делегация ЧР. Ее возглавит Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в Российской Федерации Витезслав Пивонька.

 
 
 
 
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