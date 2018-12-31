Чехия сохранила высокий уровень платежеспособности

Чешская Республика и в нынешнем году сохранила высокий уровень платежеспособности. Как следует из данных Министерства финансов и реакции экономистов, предоставивших интервью Чешскому информационному агентству ЧТК, Чехия занимает в этом рейтинге самую высокую среди государств Центральной Европы строчку, а также уже несколько лет обгоняет «середнячков» в рамках государств еврозоны.

Причиной сохранения положительной оценки, помимо прочего, является состояние общественных финансов и рост отечественной экономики. Главный экономист Deloitte Давид Марек отметил, что ни в Восточной, ни в Центральной Европе нет государства, чей кредитный рейтинг был бы выше, чем у Чешской Республики. Одинаковые баллы в категории «платежеспобность» присвоены специалистами, например, Франции, Бельгии и Великобритании.