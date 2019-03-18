Чехия согласна отменить ограничения на ввоз польской говядины

Чехия согласна снять с 25 марта ограничения на ввоз польской говядины, если Польша и Еврокомиссия гарантируют, что все необходимые меры по устранению опасности появления в поставках зараженного мяса были приняты. К такой договоренности пришли министр сельского хозяйства Чехии Мирослав Томан, его польский коллега Ян Ардановский и еврокомиссар по вопросам безопасности продуктов питания Витянис Андрюкайтис.

Усиленный контроль ввозимой из Польши продукции был введен после обнаружения мяса, зараженного сальмонеллой. Ранее Еврокомиссия указывала, что меры, принятые чешской стороной были «несоразмерными произошедшему инциденту».