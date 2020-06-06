Чехия собирает привлечь кредит для поддержки режима kurzarbeit

В понедельник, 8 июня, правительство Чехии рассмотрит вопрос получения кредита от Европейской Комиссии для поддержки людей, которые могут потерять работу вследствие пандемии коронавируса. Речь идет, в частности, о режиме kurzarbeit. Об этом сообщает информагентство ČTK со ссылкой на материалы, которые обсуждались накануне на заседании кабмина.

Страны ЕС ранее одобрили финансовый план, предусматривающий выделение до 100 млрд евро (около 2,7 трлн крон) для оказания поддержки наиболее уязвимым слоям населения. Кредиты странам, которые намерены продолжить финансировать программу kurzarbeit, будут предоставляться после того, как правительства подтвердят гарантии по кредитам, с помощью которых ЕК будет финансировать указанную программу.

Kurzarbeit – режим работы, при котором производственный процесс на предприятии или в его отдельных подразделениях сокращается или полностью прерывается на определенное время, а часть трудового коллектива переходит на режим неполной трудовой недели или полного отсутствия на рабочем месте.