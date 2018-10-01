Чехия: смена пола без предварительного хирургического вмешательства?

Эва Туречкова
01-10-2018
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В Чехии, видимо, станет возможным официально сменить пол без предварительного хирургического вмешательства. Разработкой соответствующей поправки в закон занялись по совместительству представители Министерства юстиции и Минздрава. Правительство Андрея Бабиша намерено, таким образом, учесть пожелания омбудсмана Анны Шабатовой.

По мнению Шабатовой, существует группа людей, которые не могут или по серьезным причинам не хотят сделать операцию, а возможность сменить пол лишь на бумаге им значительно упростит жизнь.

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