Чехия: смена пола без предварительного хирургического вмешательства?

В Чехии, видимо, станет возможным официально сменить пол без предварительного хирургического вмешательства. Разработкой соответствующей поправки в закон занялись по совместительству представители Министерства юстиции и Минздрава. Правительство Андрея Бабиша намерено, таким образом, учесть пожелания омбудсмана Анны Шабатовой.

По мнению Шабатовой, существует группа людей, которые не могут или по серьезным причинам не хотят сделать операцию, а возможность сменить пол лишь на бумаге им значительно упростит жизнь.