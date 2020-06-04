Чехия, Словакия и Австрия взаимно открыли свои границы — возврат к предкоронавирусной ситуации

В четверг, 4 июня, Чехия, Словакия и Австрия взаимно открыли свои границы, вернувшись к режиму, существовавшему до эпидемии коронавируса. Об открытии границ накануне в Праге сообщили премьеры Чехии и Словакии Андрей Бабиш и Игор Матович соответственно, а позже в Вене также глава МИД Австрии Александр Шалленберг.

В последнее время граждане Чехии имели право въезжать на территорию Словакии, Австрии и Венгрии без предъявления отрицательного теста на коронавирус, однако вернуться домой они были обязаны по истечении 48 часов. Германия с 15 июня снимет ограничения на поездки в 29 государств Европы, в том числе в Чехию. Польша 13 мая продлила закрытие своих границ в связи с эпидемией коронавируса до 12 июня, исключение составляют некоторые строго определенные группы граждан.

В соответствии с введенной Кабмином Чехии информационной системой «Светофор», Польша включена в список безопасных с эпидемиологической точки зрения стран, в которые чехам разрешат въезд без ограничений с 15 июня.