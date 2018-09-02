Чехия: сколько стоит начало школьного года

Эва Туречкова
02-09-2018
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В понедельник, 3 сентября в Чехии официально начинается новый школьный год. По подсчетам экономистов, расходы среднестатистической чешской семьи на приобретение необходимых в обучении школьных принадлежностей на одного школьника составляют около трех тысяч крон (120 евро).

Таким образом, начало учебного года обойдется чешским семьям в шесть млрд крон (240 миллионов евро). Вместе с оплатой кружков и секций эта сумма достигает 15 млрд крон (600 миллионов евро), пишет чешское интернет-издание Novinky.cz.

Всего в этом году в Чехии сядут за парты 1 336 000 учащихся начальных и средних школ.

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