Чехия: сколько стоит начало школьного года

В понедельник, 3 сентября в Чехии официально начинается новый школьный год. По подсчетам экономистов, расходы среднестатистической чешской семьи на приобретение необходимых в обучении школьных принадлежностей на одного школьника составляют около трех тысяч крон (120 евро).
Таким образом, начало учебного года обойдется чешским семьям в шесть млрд крон (240 миллионов евро). Вместе с оплатой кружков и секций эта сумма достигает 15 млрд крон (600 миллионов евро), пишет чешское интернет-издание Novinky.cz.
Всего в этом году в Чехии сядут за парты 1 336 000 учащихся начальных и средних школ.
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