Архив передач

Чехия сенсационно обыграла Англию

Эва Туречкова
12-10-2019
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Команда Чехии победила сборную Англии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со счетом 2:1. Чешские футболисты, таким образом, прервали английскую серию 43 матчей без поражения. Победный гол в ворота англичан на 85-й минуте забил Зденек Ондрашек.

Матч проходил в пятницу вечером на пражском стадионе Эден. В Чехию съехались несколько тысяч английских болельщиков, однако серьезных проблем в городе не возникло. Вечером, до начала матча, группа чехов разгромила один из пражских баров. Всего полиция задержала 31 болельщика, в том числе 14 иностранцев.

За безопасностью в ходе спортивного мероприятия и после его окончания следили сотни представителей органов правопорядка.

 
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