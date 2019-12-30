Чехия – седьмой крупнейший экспортер развлекательной пиротехники в мире

Чешская Республика является седьмым по величине экспортером пиротехники в мире. Только за текущий год местные компании вывезли пиротехнической продукции на сумму 233 млн крон (около 8,9 млн евро). Лидером мирового рынка является Китай (20 млрд крон), европейского рынка – Нидерланды с показателем 1,2 млрд крон.

В ЧР также зафиксировано максимальное среди европейских стран число компаний, которые занимаются свободной продажей пиротехники категории F4. Данная категория представляет высокую опасность, подобную пиротехнику разрешается использовать только профессионалам.