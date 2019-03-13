Чехия разработает собственное налогообложение Google и Facebook

После неудачных переговоров Европейский союз окончательно отказался от общего предложения по налогообложению цифровых корпораций. В связи с этим Чешская Республика возьмется за разработку собственных правил взимания налогов с Google и Facebook. В настоящее время обсуждается параметр, выдвинутый Европейской комиссией – 3% с оборота. План введения налогообложения одобрил премьер Чехии Андрей Бабаиш, который, однако, не удовлетворен изначально предложенным параметром. 3% с оборота ему кажутся недостаточными. Подробной разработкой законодательной меры занимается чешский Минфин.