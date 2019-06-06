Чехия ратифицировала Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС

Тимур Кашапов
06-06-2019
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Чехия завершила процесс ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения – Евросоюз (английская аббревиатура – CEPA). Свою подпись под документом поставил президент ЧР Милош Земан. Документ предусматривает расширение партнерства ЕС с Ереваном в экономической, а также в научной, экологической и культурной областях.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС было подписано 24 ноября 2017 года на саммите Восточного партнерства в Брюсселе. Оно уже ратифицировано Арменией и находится на стадии ратификации государствами ЕС. Полностью соглашение вступит в силу после ратификации всеми 28 странами Евросоюза, однако основная часть положений CEPA вступила в силу уже летом прошлого года.

 
 
 
 
 
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